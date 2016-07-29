Владимир Кличко поддержал идею допустить на Олимпиаду профессионалов

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко рассказал о своем отношении к решению Международной ассоциации бокса (AIBA) допустить профессионалов на Олимпийские игры, сообщает Xsport.

"Я поддерживаю идею допустить на Олимпийские Игры профессионалов. Уверен, что многие профессионалы проиграют любителям, несмотря на их опыт, ведь любительский спорт – это совсем другое. Думаю, что для маркетинга спорта это пошло бы на пользу. Я хотел бы участвовать на Играх в Рио. К сожалению, из-за того, что поединок перенесен (с Тайсоном Фьюри) есть определенные юридические моменты, в том, что ни один из будущих соперников не может проводит поединки до реванша. Это прописано в контракте. Придется ждать Игр в Токио, если ограничений не будет по возрасту, то можно и выступить будет (улыбается)", - отметил Кличко.

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"Хочется, чтобы украинские спортсмены были успешные на Олимпиаде, не только боксеры. То, что у нас есть таланты было подтверждено на многих Играх и я хотел бы, чтобы наша страна вошла в десятку лучших по итогам соревнований", - добавил боксер.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко заявил, что команда Фьюри не подтверждает дату боя-реванша и, возможно, поединок будет перенесен с 29 октября на более позднюю дату.