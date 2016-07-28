Кличко: "Команда Фьюри не подтверждает дату реванша"

Команда чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBO, WBO и WBA Тайсона Фьюри не подтверждает дату боя-реванша с Владимиром Кличко, который по предварительной информации должен состояться 29 октября. Об этом заявил Владимир Кличко, сообщает сайт фан-клуба братьев Кличко.

"Дата 29 октября определена телевидением и ареной, где будет проходить матч-реванш. Есть подтверждение с моей стороны, что я готов 29 октября снова встретиться с Тайсоном Фьюри. Но, к сожалению, со стороны Фьюри официального подтверждения нет. Со стороны Фьюри так называемый "цыганский хаос". Его менеджеры, промоутеры и он сам не подтверждают дату и не отвечают на запросы.

Я не могу заявить официально, что встречусь с Фьюри 29 октября, но, надеюсь, что эта дата сохранится. Теперь такие организации как WBA, WBO и IBF сделали официальный запрос. Надеюсь, что в ближайшие дни мы получим официальный ответ от команды Фьюри, что 29 октября мы встретимся в ринге" - заявил Кличко.

Напомним, изначально матч-реванш Кличко - Фьюри был запланирован на 9 июля, но за несколько недель до этой даты бой были вынуждены отменить из-за травмы лодыжки Фьюри.