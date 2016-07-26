Фьюри объяснил, как получил травму перед боем-реваншем с Кличко

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBO, WBO и WBA Тайсон Фьюри объяснил, как получил травму перед боем-реваншем с Владимиром Кличко, который должен был состояться 9 июля. Об этом пишет официальный фан-клуб братьев Кличко.

Фьюри отметил, что во время своей подготовки к матчу-реваншу с Владимиром Кличко регулярно бегает на длинные дистанции, преодолевая около 16 км. Читайте такжеБукмекеры стали считать Кличко фаворитом в бое-реванше с ФьюриИменно во время одного из таких забегов он повредил ногу.

Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко должен был состояться 9 июля, но был отменен из-за травмы британца.

Новая дата реванша пока не объявлена. Согласно предварительной информации поединок состоится 29 октября в Манчестере.