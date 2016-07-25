Букмекеры стали считать Кличко фаворитом в бое-реванше с Фьюри

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко стал фаворитом в матче-реванше с Тайсоном Фьюри согласно мнению авторитетнейших букмекерских контор, сообщает klitschko-brothers.com.

Отмечается, что еще полгода назад специалисты области ставок рассматривали шансы соперников как равные. Лишь после новостей о травме Фьюри и переносе даты реванша букмекеры стали отдавать предпочтение украинскому боксеру.

В частности, преимущество Кличко отдают букмекерские конторы William Hill (коэффициент 1,8 на Кличко против 1,91 на Фьюри) и Bwin (1,7 против 2,15). В то же время контора Betfair считает шансы боксеров равными (коэффицент - 1,9).

Как сообщал УНИАН, что во Фьюри начали разочаровываться не только букмекеры, но и собственные фаны — около 2000 британцев поспешили сдать свои билеты после новостей о переносе боя.

Официально новая дата реванша пока не объявлена. Согласно предварительной информации бой состоится 29 октября в Манчестере (так же рассматриваются варианты с Дюссельдорфом, Гельзеркинхеном и Киевом).