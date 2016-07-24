Украинский боксер Постол проиграл чемпионский пояс WBC американцу Кроуфорду
09:33, 24 июля 2016Бокс
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Поединок на арене MGM Grand в Лас-Вегасе завершился первым в карьере поражением украинца.
Постол потерпел поражение / @trboxing
Украинский боксер Виктор Постол проиграл американцу Теренсу Кроуфорду бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг).
Поединок завершился без нокаута, и решение о победителе принимали судьи. Кроуфорд выиграл их единогласным решением - 118:107, 118:107, 117:108.
Данное поражение стало первым в карьере 32-летнего Постола. После боя он лишился чемпионского пояса по версии WBC, который принадлежал ему ранее.
Отметим, что в андеркарте этого боя еще один украинец Александр Гвоздик добыл победу техническим нокаутом над американцем Томми Карпенси.
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