Украинский боксер Постол проиграл чемпионский пояс WBC американцу Кроуфорду

Украинский боксер Виктор Постол проиграл американцу Теренсу Кроуфорду бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг).

Поединок завершился без нокаута, и решение о победителе принимали судьи. Кроуфорд выиграл их единогласным решением - 118:107, 118:107, 117:108.

Данное поражение стало первым в карьере 32-летнего Постола. После боя он лишился чемпионского пояса по версии WBC, который принадлежал ему ранее.

Отметим, что в андеркарте этого боя еще один украинец Александр Гвоздик добыл победу техническим нокаутом над американцем Томми Карпенси.