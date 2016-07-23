Украинский боксер Постол за первую защиту титула заработает 675 тысяч долларов

За предстоящий поединок 23 июля в Лас-Вегасе обладатель титула WBC Виктор Постол (28-0, 12 КО), получит – $675 тыс., сообщает Вoxnews.com.ua со ссылкой на ESPN.

Его противник, чемпион WBO в суперлегком весе Теренс Кроуфорд (28-0, 20 КО) заработает почти в два раза больше - $1,3 миллиона.

Были также озвучены гонорары участников андеркарда этого вечера. В частности, украинец Александр Гвоздик получит $30 тыс.

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В свою очередь, другие боксеры получат такие гонорары - Оскар Вальдес – $140 тыс., Матиас Руэда – $30 тыс. (плюс процент с продаж от трансляций в Аргентине), Хосе Бенавидес – $50 тыс., Франциско Сантана – $50 тыс., Томми Карпенси – $50 тыс.

Вечер профессионального бокса в Лас-Вегасе состоится в ночь на воскресенье по киевскому времени.