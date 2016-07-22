Украинец Деревянченко победил нокаутом австралийца и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF (видео)

В ночь на пятницу в Машантакете (США) состоялся вечер бокса, в котором 30-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) одержал блестящую победу в бою с экс-чемпионом мира по версии IBF в среднем весе 42-летним австралийцем Сэмом Солиманом (44-14, 18 КО), нокаутировав его в втором раунде, сообщает Вoxing news.

Уже в первом раунде Деревянченко отправил Солимана в нокдаун ударом правой, а в середине второго повторил эту процедуру снова, а потом брутально срубил австралийца левым хуком в подбородок - нокаут.

Эта победа возвела украинца в статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, которым сейчас владеет боксер из Казахстана Геннадий Головкин (35-0, 32 КО).

Отметим, однако, что Головкин только три месяца назад защищал свой титул в бою против официального претендента Доминика Уэйда, поэтому рассчитывать на бой с казахским чемпионом до апреля следующего года Деревянченко вряд ли стоит.

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Впрочем, это, возможно, только к лучшему - у украинца будет время провести еще пару боев против хороших соперников и набраться необходимого опыта перед боем с Головкиным.

В другом бою, стостоявшемся в ночь на пятницу, перспективный украинский средневес Евгений Хитров (14-0, 12 КО) одержал победу техническим нокаутом в девятом раунда в бою с американцем Полом Мендесом (19-3-2, 9 КО).

Хитров доминировал в ринге с самого начала боя, а в девятом раунде он потряс Мендеса и последующей серией ударов заставил рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.