Команда Кличко предложила провести бой с Фьюри в Киеве

Команда Владимира Кличко предложила два варианта переноса боя, среди которых был вариант провести поединок в Киеве, сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.

Накануне сообщалось, что в первом варианте рассматривалась Германия, где местом проведения должны были стать футбольные арены в Дюссельдорфе (где прошел первый бой) или Гельзенкирхене.

А вот второй вариант удивил даже британцев: было предложено перенести матч-реванш в Киев и провести его на НСК «Олимпийский». В этом случае дата боя из-за погодных условий сдвигалась на сентябрь, обсуждалась дата 10 сентября. В этом случае команда Владимира была готова компенсировать британцам возможные финансовые потери, которые были бы связаны с переносом боя. По информации издания, речь шла о 2 миллионах фунтов стерлингов – настолько была бы ниже касса сборов продажи билетов при проведении матча-реванша в Киеве (напомним, в контракте на бой был пункт о том, что поединок состоится там, где он сможет сгенерировать наибольшие сборы). В качестве аргументов со стороны менеджмента украинца приводилась уверенность, что на НСК «Олимпийском» будет аншлаг – этот бой соберет 60000 зрителей, что было бы хорошо для телекартинки, ведь предстоящий поединок будет транслироваться в 150 странах мира.

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В этом случае наверняка были бы выше шансы на проведения в рамках этого боксерского вечера боя Василия Ломаченко в андеркарде – наш чемпион с радостью после более чем трехлетнего перерыва выступит на глазах родной публики.

Ожидается, что британская сторона даст свой ответ на будущей неделе. Но, по информации издания, для англичан приоритетным вариантом остается провести поединок в родном городе Тайсона Фьюри Манчестере на Manchester Arena. 70 процентов вероятности, что бой состоится в Великобритании, 25 – в Германии и 5 процентов – в Украине.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Кличко уступил все свои титулы в бою с Фьюри по очкам, единогласным решением судей. Реванш должен состояться 29 октября.