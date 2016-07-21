В команде Кличко хотят перенести реванш с Фьюри в Германию

Одним из вопросов, который обсудят команды Кличко и Фьюри на запланированной на эту неделю встрече, является место проведения реванша украинца и британца, сообщает Братство Кличко со ссылкой на британскую DailyMail.

Напомним, бой должен был состояться 9 июля в Манчестере, но был отложен из-за травмы лодыжки британца. Изначально предполагалось, что реванш, предварительно намеченный на 29 октября, состоится на все той же Манчестер Арена, но сторона Кличко намерена обсудить альтернативные варианты с проведением боя в Германии.

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Будут предложены еще два варианта — крытые стадионы в Дюссельдорфе (именно здесь состоялся первый бой Кличко — Фьюри) и Гельзенкирхене.

Отметим, что после информации о переносе боя около 2000 британце решили сдать свои билеты, а это примерно 10% вместимости "Манчестер Арена".

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Владимир Кличко уступил все свои титулы чемпиона мира в бою Фьюри по очкам, единогласным решением судей.

Бой-реванш должен состояться 29 октября.