Организаторы боя Усик - Гловацки обнародовали проморолик титульного поединка (видео)

Компания KnockOut Promotions опубликовала промо-ролик боя за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между обладателем пояса поляком Кшиштофом Гловацки и украинцем Александром Усиком, сообщает BoxingUA.

Компания KnockOut Promotions является соорганизатором боя вместе с украинской компанией братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

В сентябре 2016 года в Польше состоится один из самых ожидаемых поединков года между Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе, первым номером рейтинга WBO, Александром Усиком (9-0, 9 КО) и действующим Чемпионом мира WBO в тяжелом весе Кшиштофом Гловацки (26-0, 16 KO).

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9 июня в Нью-Йорке согласно решению Всемирной боксерской организации (WBO) должны были состоятся промоутерские торги, однако после продолжительных переговоров сторонам удалось прийти к соглашению до назначенной даты.

Как сообщал УНИАН, бой состоится 17 сентября в Гданське.