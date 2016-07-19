Британцы разочаровались во Фьюри и сдали 2 тысячи билетов на бой с Кличко

Около 2000 британцев сдали билеты на бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко после того, как объявили о переносе поединка из-за травмы Фьюри, ссобщает Sport.ua.

Это 10 процентов фанов, которые купили билеты на Manchester Arena.

Любопытно, что во время переносов боев Владимира Кличко в Германии (с тем же Тайсоном Фьюри в прошлом году, с Кубратом Пулевым в 2014 году, с Жан-Марком Мормеком в 2011 году) процент болельщиков, сдающих билеты, был на порядок ниже и составлял менее одного процента. Судя по всему, уровень доверия у британских фанов к Тайсону Фьюри не сильно высок.

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Украинцы, которые выкупили более 400 билетов на бой в Манчестере, сдали только 4 билета, что составляет ровно 1 процент.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Кличко проиграл все свои титулы чемпиона мира в бою с Фьюри единогласным решением арбитров. Бой-реванш, изначально намеченный на 9 июля, должен состояться в октябре.