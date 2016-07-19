Шварценеггер приехал к Кличко, чтобы поддержать его при подготовке к бою с Фьюри

Легендарный актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер появился в австрийском тренировочном лагере Владимира Кличко, который продолжает подготовку к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.

Фотографию из лагеря в Гоинге со своей дочерью Кайей-Евдокией и Шварценеггером выложил в Twitter сам Кличко. На ней актер подносит к лицу девочки сигару, а подпись под фото является напоминанием о культовом Читайте такжеФьюри: "Сначала я снесу Кличко челюсть, а потом поеду в Нью-Йорк пить пиво и виски"фильме "Терминатор 2".

Напомним, Кличко и Шварценеггера давно связывают дружеские отношения.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между между Кличко и Фьюри должен состояться 29-го октября. Британец является действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBO, WBO.