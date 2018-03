Шварценеггер приехал к Кличко, чтобы поддержать его при подготовке к бою с Фьюри

Легендарный актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер появился в австрийском тренировочном лагере Владимира Кличко, который продолжает подготовку к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.

Фотографию из лагеря в Гоинге со своей дочерью Кайей-Евдокией и Шварценеггером выложил в Twitter сам Кличко. На ней актер подносит к лицу девочки сигару, а подпись под фото является напоминанием о культовом фильме "Терминатор 2".

This time baby says hasta la vista to cubanos. @Schwarzenegger@stanglwirt#unclearnoldpic.twitter.com/i4hFWc8D9j