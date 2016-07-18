Легендарный мексиканский боксер вынужден пойти на операцию по удалению глаза

Легендарный мексиканский боксер Исраэль Васкес (44-5, 32 КО) готовится к операции по удалению правого глаза, сообщает Sport Arena, ссылаясь на BoxingScene.com.

Главным соперником 38-летнего боксера на протяжении его карьеры был Рафаэль Маркес. Они встречались между собой четыре раза, и каждый одержал по две победы. Однако после их четвертого боя, который состоялся в 2010 году, у Васкеса начались проблемы с правым глазом, которые в итоге заставили мексиканца пойти на удаление глаза.

Читайте такжеЛегендарный филиппинец Пакьяо осенью может вернуться в профессиональный бокс"Проблемы у меня начались именно после четвертого боя с Маркесом. Но я не имею желания демонизировать ни тот бой, ни спорт в целом. Меня осматривало множество врачей, я сам следил за собой. Я перенес много операций, испытал множество методов, в том числе имплантацию силикона в глаз. Восстановить зрение на 100% у меня не получилось, но я мог жить нормальной жизнью", — сказал Васкес.

"Я уже привык к жизни с одним глазом. Именно поэтому я пошел на протезирование. Президент WBC Маурисио Сулейман мне очень помогает. Мне кажется, лучше выглядеть нормально с чем-то, что не работает, чем оставаться с чем-то, что также не работает, но еще и мешает нормально выглядеть. Я еще не знаю точной даты операции. Конечно, это непросто психологически. Мне придется привыкать к жизни без глаза", — добавил мексиканец.