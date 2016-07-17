Фьюри: "Сначала я снесу Кличко челюсть, а потом поеду в Нью-Йорк пить пиво и виски"

Чемпион мира по боксу по версиям IBO, WBO и WBA в супертяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри снова заявил, что побьет Владимира Кличко в бое-реванше. Об этом сообщает boxingscene.com.

"Я гений игр разума, лучший психолог в мире. Я превозошел доктора наук в играх разума. Кличко - доктор психологии, и я побил его в его игре. И кто я после этого? Профессор! Все, что я делаю, я делаю со смыслом, а не для развлечения", - заявил Фьюри.

Британец также заявил, что после победы над Кличко в первом матче он уже затмил чемпионов мира прошлых лет.

Читайте такжеФьюри возобновил подготовку к бою-реваншу с Кличко"Меня не интересесует наследие, меня интересует количество нолей на моем банковском счету и наслаждение жизнью. Есть очень много великих имен, но я самый великий среди них. Я, Тайсон Фьюри", - считает боксер.

Кроме того, он ответил на вопрос, что будет делать после боя-реванша с Кличко.

"Сперва я снесу Кличко челюсть. Вы будете подбирать его ребра с пола. Я снова выиграю. А потом я отправлюсь в Нью-Йорк, где выпью весь Guinness и виски. После этого поеду в Орландо, чтобы провести время с детьми и женой", – сказал Фьюри.

Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".