Шутки от Фьюри: "Хотелось бы признаться, что я гей"

Чемпион мира по боксу по версиям IBO, WBO и WBA в супертяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри в очередной раз потроллил людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Читайте такжеФьюри возобновил подготовку к бою-реваншу с КличкоВчера он опубликовал в социальной сети Twitter фото своего третьего новорожденного ребенка, а чуть позже совершил шуточный каминг-аут. "Хотелось бы признаться, что я гей", - написал британец.

Британец женат на Пэрис Фьюри. Они познакомились, когда боксеру было 16 лет и с тех пор не разлучались, а в декабре 2008 года пара поженилась.

Ранее Фьюри несколько раз нелестно отзывался о людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".