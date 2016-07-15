Фьюри возобновил подготовку к бою-реваншу с Кличко

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою-реваншу с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Boxing News.

Чемпион мира набирает форму проводя спарринги.

В свою очередь, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис расставил по местам лучших британских супертяжей на сегодняшний день, назвав Фьюри самым лучшим:

“Фьюри - лучший, потому что он побил лучшего - Владимира Кличко. Дальше я должен поставить Дэвида Хэя и уже потом - Энтони Джошуа, хотя он еще не достиг своего пика, и все может измениться”, - сказал Леннокс Льюис в интервью The Sun.

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Фьюри возобновил тренировки после травмы лодыжки, из-за которой бой-реванш с Кличко пришлось перенести с 9 июля на (предварительно) 29 октября.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кличко проиграл все свои титулы чемпиона мира в бою с Фьюри по очкам, единогласным решением судей.