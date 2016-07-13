Легендарный филиппинец Пакьяо осенью может вернуться в профессиональный бокс

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях знаменитый филиппинец Мэнни Пакьяо, который в апреле этого года объявил о завершении своей спортивной карьеры может вернуться в ринг уже этой осенью, сообщает Boxing news, со ссылкой на The Guardian.

Об этом заявил промоутер Пакьяо Боб Арум.

Арум также отметил, что даты боев для Пакьяо будут определяться таким образом, чтобы он мог проводить свои тренировочные лагеря без ущерба для своей политической деятельности.

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Боксер ранее объявлял о желании полностью сконцентрироваться на политической карьере.

По некоторым сведениям бой Пакьяо планируется на 29 октября или 5 ноября.