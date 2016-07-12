Усика исключили из рейтинга IBF

В обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) украинский тяжеловес Александр Усик не попал в Топ-15, сообщает Boxingnews.com.

Усик уже запланировал бой с чемпионом мира по другой версии (WBO) на 17 сентября. Исходя из того, что украинец не будет в ближайшее время драться за титул IBF, федерация исключила его из своего рейтинга.

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Из других украинских боксеров на своих прежних позициях остались Сергей Деревянченко - на 4-й, Вячеслав Глазков (7), Вячеслав Шабранский (9), Александр Гвоздик (10) и Александр Спирко (10). Улучшили свои позиции в рейтинге Евгений Хитров (с 12 на 11) и Олег Ефимович (с 14 на 13).

После победы нокаутом в первом раунде над британцем Энцо Маккаринелли вошел в первую десятку рейтинга украинской тяжеловес Дмитрий Кучер, который разместился на 9-й строчке.