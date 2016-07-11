Боксер Арреола: "Правление Владимира Кличко закончилось"

Бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко закончится победой Фьюри. Такое мнение в интервью телеканалу Sky выразил американский боксер Крис Арреола, сообщает klitschko-brothers.com.

"Он вышел и дал Кличко бой, которого тот не ожидал. Он был хорошо подготовлен, и я думаю, что то же самое будет и в реванше. Я уверен, что он побьет Кличко снова.

Читайте такжеКличко заставил журналиста качать пресс перед камерами (видео)Правление Владимира Кличко закончилось. Но я хочу выразить Владимиру свое уважение, потому что он был великим чемпионом", — сказал Арреола.

35-летний американец Крис Арреола в течение своей профессиональной карьеры выступает в тяжелом и супертяжелом весе. В 2009 году он проиграл Виталию Кличко в чемпионском бою по версии WBC.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 29 октября в "Манчестер-Арене".