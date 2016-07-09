Двое украинских боксеров завоевали лицензию на Олимпиаду на последнем квалификационном турнире

В Вагасе (Венесуэла) завершился последний этап отбора к Олимпийским играм-2016 в боксе, где олимпийские лицензии для Украины завоевали Денис Солоненко и Владимир Матвийчук, сообщает официальный сайт Международной федерации бокса AIBA.

Денис Солоненко получил лицензию без боя, так как его соперник по решающему поединку за 3-е место из Польши Матеуш Трик накануне в полуфинале попал в нокаут и отказался от продолжения борьбы на турнире.

В свою очередь, Владимир Матвийчук должен был провести решающий бой с Карлосом Аквиньо из Аргентины, но соперник также отказался выходить на ринг. Победа и путевка на Игры вновь достались украинцу без боя.

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Еще двое украинских боксеров проиграли и лишились последних шансов попасть на Олимпиаду. Максим Фатич проводил поединок с колумбийцем Сембером Авилой Сегуром и уступил по очкам - 0:3 (27:30, 27:30, 27:30). А супертяжеловес Ростислав Архипенко в решающем бою уступил местному боксеру из Венесуэлы Едгару Муньйосу Мате - 0:3 (28:29, 28:29, 28:29).

Таким образом, на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро отправятся четыре украинских боксера. Помимо Солоненко и Матвийчука ранее путевки на Игры завлевали Николай Буценко и Дмитрий Митрофанов. В женском боксерском турнире в Рио Украину представит одна спортсменка - Татьяна Коб.