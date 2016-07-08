Четыре украинских боксера проведут решающие бои за олимпийские лицензии

Четыре украинских боксера проведут решающие бои за путевку на Олимпийские игры в рамках лицензионного турнира в Варгасе (Венесуэла), сообщает Sport.ua.

Всего состоятся финальные поединки в десяти весовых категориях. Согласно регламенту олимпийского отбора, в восьми весовых категориях финалисты уже являются обладателями олимпийских лицензий, в то время, когда в тяжелом весе и супертяжелой весовой категории лицензию получат только победители. Кроме того, в восьми весовых категориях проигравшие в полуфиналах боксеры также получат возможность получить путевку в Рио, победив в бою за 3-е место.

В легчайшей весовой категории (52 кг.) лицензию разыграют Максим Фатич и Цейбер Девид Авила Сегура (Колумбия).

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В первом полусреднем весе судьба третьей лицензии решится в поединке Владимира Матвийчука (Украина) против Карлоса Акуино (Аргентина).

В полутяжелом весе (81 кг.) обладателем лицензии в бою за 3-е место станет либо Денис Солоненко (Украина), либо его соперник Матеус Ежи Трыц (Польша).

А в супертяжелом весе (+91 кг.) единственную лицензию обретет победитель финального поединка Ростислав Архипенко (Украина) против Эдгара Рамона Муньйоса Мата (Венесуэла).

Как сообщал УНИАН, заключительный лицензионный турнир по боксу к Олимпийским играм-2016 проходит с 3 по 8 июля в Варгасе. Летняя Олимпиада-2016 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.