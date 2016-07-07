Тренер Фьюри подтвердил новую дату боя с Кличко

Дядя и тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри подтвердил информацию о том, что бой-реванш с украинским боксером Владимиром Кличко состоится 29 октября в Манчестере, сообщает Boxing news.

Ранее информацию о новой дате боя огласил менеджер украинского боксера немец Бернд Бенте.

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Напомним, что этот поединок должен был состояться 9 июля, но был перенесен из-за травмы голеностопа Фьюри.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко лишился всех поясов чемпиона мира в ноябре 2015 года, после проигрыша Фьюри по очкам единогласным решением судей.