Три боксера-профессионала проиграли любителям на лицензионном турнире к Олимпиаде

На лицензионном турнире в Венесуэле, где разыгрываются последние путевки на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро, за которые борются и боксеры-профессионалы, произошла сенсация, сообщает Boxing news.

Колумбийский любитель Хуан Карлос Карильо Паласио одержал очень уверенную победу в поединке с небитым в 14-ти поединках на профессиональном ринге сербом Петаром Мауковичем (14-0, 13 КО), нокаутировав его уже в первом раунде.

Позже прекратили борьбу на первой стадии соревнований итальянец Массимилиано Баллисаи (20-3, 12 КО) и чех Ладислав Кутила (19-4, 5 КО), которые были деклассированы молодыми любителями.

Заключительный лицензионный турнир к Олимпийским играм-2016 проходит с 3 по 8 июля в Варгасе.

Как сообщал УНИАН, летняя Олимпиада-2016 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.