Фьюри начнет подготовку к бою-реваншу с Кличко через неделю
15:24, 04 июля 2016Бокс
727
Британский боксер наслаждается последними днями вынужденного отдыха.
Фьюри собираеся возобновить подготовку к бою с Кличко / bbc.co.uk
Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри возобновит подготовку к бою-реваншу против Владимира Кличко 11 июля. Об этом на своей странице в Twitter сообщил тренер британского боксера Питер Фьюри.
Напомним, бой между боксерами должен был состояться 9 июля, но из-за травмы лодыжки Фьюри был перенесен на 29 октября.
Как сообщал УНИАН, в последние дни Фьюри наслаждался отдыхом. В частности, он посетил футбольный матч Евро-2016, где сборная Англии уступила Исландии.
Перед игрой он угощал алкогольными напитками всех желающих британских фанов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter