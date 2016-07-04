Фьюри начнет подготовку к бою-реваншу с Кличко через неделю

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри возобновит подготовку к бою-реваншу против Владимира Кличко 11 июля. Об этом на своей странице в Twitter сообщил тренер британского боксера Питер Фьюри.

Напомним, бой между боксерами должен был состояться 9 июля, но из-за травмы лодыжки Фьюри был перенесен на 29 октября.

Как сообщал УНИАН, в последние дни Фьюри наслаждался отдыхом. В частности, он посетил футбольный матч Евро-2016, где сборная Англии уступила Исландии.

Перед игрой он угощал алкогольными напитками всех желающих британских фанов.