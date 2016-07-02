Бой-реванш Кличко против Фьюри состоится 29 октября

Менеджер Берндт Бенте, представляющий интересы украинского боксера Владимира Кличко, заявил, что бой-реванш с чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри состоится 29 октября, сообщает Worldboxing news.

Место проведения боя не изменилось - Манчестер, Великобритания.

Первоначально, второй бой должен был состояться в следующую субботу в Манчестере. Однако, Фьюри повредил лодыжку тренируясь на берегу озера. Такую официальную информацию предоставили члены команды британского боксера. Вместе с тем, некторые СМИ утверждают, что Фьюри ушибся во время посещения музыкального фестиваля Gottwood в Уэльсе в прошлом месяце.

Сомнения относительно проведения боя-реванша были и из-за того, что британец якобы провалил тест на наркотики в 2015 году, хотя никаких действий по этому поводу до сих пор не было предпринято, и бой по-прежнему запланирован в планах обоих спортсменов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года Кличко проиграл Фьюри по очкам - единогласным решением судей. Украинец лишился всех титулов чемпиона мира.