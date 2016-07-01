Поветкина исключили из самого авторитетного рейтинга боксеров-профессионалов The Ring
15:12, 01 июля 2016Бокс
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Положительная допинг-проба Поветкина показала наличие следов в его организме запрещенного препарата мельдония.
Поветкин стал очередным российским спортсменом, который попался на мельдонии / vsenabox.ru
Самое авторитетное издание в мире бокса американский журнал The Ring исключил россиянина Александра Поветкина из рейтинга лучших супертяжей мира, сообщает Boxing news.
Причиной исключения Поветкина из рейтинга The Ring стала положительная допинг-проба Поветкина, которая показала наличие следов в его организме запрещенного препарата мельдония.
В этом рейтинге Поветкин еще недавно занимал 3-ю позицию после британца Тайсона Фьюри и украинца Владимира Кличко.
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