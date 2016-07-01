Поветкина исключили из самого авторитетного рейтинга боксеров-профессионалов The Ring

Самое авторитетное издание в мире бокса американский журнал The Ring исключил россиянина Александра Поветкина из рейтинга лучших супертяжей мира, сообщает Boxing news.

Причиной исключения Поветкина из рейтинга The Ring стала положительная допинг-проба Поветкина, которая показала наличие следов в его организме запрещенного препарата мельдония.

В этом рейтинге Поветкин еще недавно занимал 3-ю позицию после британца Тайсона Фьюри и украинца Владимира Кличко.