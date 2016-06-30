Кличко заставил журналиста качать пресс перед камерами (видео)

Украинский боксер Владимир Кличко во время открытой тренировки предложил журналисту выполнить упражнение на пресс, которое он делает ежедневно. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Boxing.ua.

Сначала Кличко сам продемонстрировал, как выполняет на турнике данное упражнение, после чего предложил молодому журналисту повторить его.

Для начала боксер предложил парню сделать 10 подъемов ног. После того, как журналист справился с задачей, Кличко попросил его повторить упражнение.

Когда представитель СМИ закончил качать пресс, Кличко похвалил его и добавил, что делает 50 подъемов ежедневно.

Напомним, Владимир Кличко готовится к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок должен был состояться 9 июля на "Манчестер-Арене", но из-за травмы Фьюри был перенесен на неопределенный срок. Предположительно, бой состоится в октябре.