Экс-чемпион мира: Кличко может шокировать всех в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч поделился своими ожиданиями от боя-реванша своего соотечественника Тайсона Фьюри с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Boxing news.

“Думаю, результат буде такой же, как и в первом бою, и бой будет не слишком зрелищным. Не думаю, что Кличко будет делать то, что ему нужно делать - прижимать Фьюри к канатам и проводить удары правой. В первом бою он выбросил, кажется, всего шесть ударов правой. Я думаю, ему уже пора завязывать. Но это бокс, и не исключено, что он еще шокирует всех нас”, - сказал Карл Фроч в эфире телеканала Sky Sports.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года Кличко проиграл бой Фьюри по очкам - единогласным решением судей - и лишился всех титулов чемпиона мира. Бой-реванш должен был состояться 9 июля, но его перенесли из-за травмы Фьюри. Ориентировочно, бой состоится в октябре.