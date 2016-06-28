Кличко нужны не титулы, а реванш с Фьюри

Украинский ветеран супертяжелого веса Владимир Кличко во что бы то ни стало хочет поквитаться со своим обидчиком Тайсоном Фьюри. Отомстить за прошлогоднее поражение Тайсону Фьюри для Владимира Кличко важнее, чем вновь стать чемпионом мира, сообщает SportArena.

Запланированный на 9 июля реванш был отменен в прошлую пятницу, когда стало известно о полученной британцем травме ноги.

Позже в прессу просочилась информация о проваленном допинг-тесте Фьюри, что может обернуться для него потерей поясов. Владимира Кличко это не слишком интересует, ведь его основная мотивация получить сатисфакцию.

«Мне не нужны ремни, мне нужен реванш. Это один из тех случаев, когда я буду драться не за титулы. Мне нравится этот парень, серьезно. В восторге от него, — заявил Кличко The Daily Star. — Я собирал пояса долгие годы и в один момент кто-то меня побеждает и перечеркивает этот труд».

«Позже я смеялся над этим. Как только повар покинул кухню, крысы начали танцевать на столах. Сейчас наш вес оживился, появляются новые чемпионы, они приносят новую энергию. С нетерпением жду момента, когда смогу отомстить за домашнее поражение на его территории», - добавил экс-чемпион мира.

В ноябре прошлого года Владимир проиграл Тайсону Фьюри по очкам. Бой проходил в Германии.