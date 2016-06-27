Боксер Фьюри вместо лечения отдыхает с фанатами сборной Англии на Евро-2016

Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) отправился во Францию, где отдыхает вместе с фанатами сборной Англии. Об этом сообщает официальный фан-клуб братьев Кличко.

В частности, вчера в Ницце боксер купил фанатам сборной Англии двести алкогольных коктейлей, потратив на это сумму в 1000 евро. Чек с доказательством покупки Фьюри выложил на своей странице в Twitter.

Фан-клуб отмечает, что сейчас Фьюри мог бы заниматься лечением травмы лодыжки, из-за которой был перенесен бой-реванш британца против Владимира Кличко.

Отметим, что сегодня в Ницце матч 1/8 финала Евро-2016 проведут сборные Англии и Исландии.

Бой между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко должен был состояться 9 июля на "Манчестер-Арене", но из-за травмы лодыжки британца поединок перенесен ориентировочно на октябрь.