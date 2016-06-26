Команда Фьюри отрицает обвинения в употреблении допинга

Команда британского боксера Тайсона Фьюри озадачена обвинениями в том, что чемпион мира втянут в допинговое расследование. Об этом говорится в официальном заявлении промоутера Фьюри, компании Hennessy Sports, сообщает Sky Sports.

"Мы в шоке от сегодняшней истории в Sunday Mirror. Тайсон Фьюри отрицает обвинения в употреблении допинга. Он надеется восстановиться от травмы и защитить свои титулы против Владимира Кличко в октябре", – говорится в заявлении компании.

Вместе с тем, Софи Эшкрофт, представитель Британского антидопингового агентства, заявила, что организация не раскрывает информацию о допинговых делах до тех пор, пока не завершится судебный процесс или ответчик сам не сделает информацию достоянием общественности.

"Это делается для защиты прав и конфиденциальности всех вовлеченных в дело участников, а также для того, чтобы дело не подвергалось ненужному ущербу", - заявила Эшкрофт.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Sunday Mirror сообщило о том, что пробы, взятые у Тайсона Фьюри в феврале-марте 2015 года, показали положительный результат. Сейчас по данному делу ведется расследование.

В случае признания вины, боксеру грозит лишение всех его чемпионских поясов и длительная дисквалификация.