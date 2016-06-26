Боксер Фьюри, который побил Кличко, пойман на допинге - британские СМИ

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBO и WBA Тайсон Фьюри попался на допинге. Об этом заявило британское издание Mirror.

Утверждается, в пробе, взятой у Фьюри, найдены следы нандролона, который способствует росту мышц у спортсменов. Проба была взята в период с февраля по март 2015 года, за восемь месяцев до боя с Владимиром Кличко.

Допинг-тест проводило Британское антидопинговое агентство. Причем, кроме Тайсона Фьюри, проба оказалась положительной у его двоюродного брата, Хьюи, который также является профессиональным боксером.

Сейчас Фьюри должен будет предоставить объяснение, почему у него в крови был обнаружен запрещенный препарат. Если слова боксера не устроят экспертов, у него отберут все чемпионские пояса. Кроме того, на Фьюри будет наложена длительная дисквалификация.

Сам Фьюри отрицает все обвинения в употреблении допинга.

Напомним, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри должен был состояться 9 июля на "Манчестер-Арене". Однако из-за травмы лодыжки у Фьюри бой был перенесен на неопределенный срок.