Бой Кличко - Фьюри будет перенесен из-за травмы британца

Тренер и дядя чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри объявил об отмене боя за звание чемпиона мира против украинца Владимира Кличко, который должен был состояться через две недели в Манчестере, сообщается в Twitter Питера Фьюри.

Фьюри получил травму ноги. Предположительно, бой будет отложен до октября.

"Мне очень жаль, бой не состоится. Причина - травма. Прежде всего, очень жаль фанов, которые с нетерпением ждали этот бой. Мы объявим о новой дате боя в ближайшее время", - написал Фьюри-старший.

Позже он добавил, что местом проведения боя остается та же арена в Манчестере, которая была первоначально заявлена на бой.

Бой-реванш Фьюри-Кличко должен был состояться 9 июля в Манчестере. Владимир Кличко проиграл все свои титулы чемпиона мира в бою против Фьюри в ноябре 2015 года единогласным решением судей - по очкам.