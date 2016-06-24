Кличко отказался прогнозировать свой возможный бой с Джошуа: "Не могу заглядывать за спину Фьюри"

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко в своем тренировочном лагере в австрийском Гоинге поделился мнением относительно чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа, сообщает Вoxing news.

"Я очень рад за Джошуа. Считаю, что он - хорошее явление для бокса, его чемпионство добавляет интереса дивизиону. Возможен ли мой бой с Джошуа в будущем? Да конечно. Но я не могу заглядывать за спину Тайсону Фьюри", - сказал Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, 9 июля состоится бой-реванш Кличко против Фьюри, в котором украинец будет оспаривать титулы чемпиона мира. Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей в ноябре 2015 года.