Украина завоевала вторую лицензию в боксе на Олимпиаду

Лидер сборной Украины в весовой категории до 56 кг, Николай Буценко, получил лицензию на Олимпийские игры 2016 года, которые будет принимать Бразилия, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В зрелищном четвертьфинальном поединке на мировом лицензионном турнире в Баку, украинец победил представителя Алжира Фахема Хамачи. Итоговый результат поединка 2:0 в пользу нашего боксера.

Благодаря этой победе Буценко вышел в полуфинал мирового турнира, чем гарантировал себе награду соревнований и, что самое важное, лицензию на Олимпиаду-2016.

Таким образом, сборная Украины завоевала две лицензии на боксерский Олимпийский турнир. Как сообщалось ранее, путевку на Олимпиаду также получил Дмитрий Митрофаноф (весовая категория 75 кг).

В свою очередь, лидер сборной Украины по боксу в весе до 81 кг Александр Хижняк в четвертьфинальном поединке уступил белорусскому боксеру Михаилу Духавалевцу со счетом 3:0. Таким образом, украинский боксер не прошел в полуфинал мирового лицензионного турнира в Баку, а также прекратил борьбу за лицензию на Олимпийские игры 2016.