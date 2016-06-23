Кличко: "Заявления Фьюри напоминают Гитлера. Он имбецил"

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко назвал чемпиона мира Тайсона Фьюри имбецилом. Об этом сообщает boxingscene.com.

"Я уже упоминал на пресс-конференции, что его заявления о женщинах, ЛГБТ-сообществах, и вот теперь о евреях - напоминают Гитлера. Этот парень – имбецил. Я не могу его описать никаким другим словом, кроме имбецила. Я буду драться с имбецилом, у нас чемпион мира - имбецил.

В этом безумном мире, со всеми вещами, которые в нем происходят, нам не нужен человек, который имеет трибуну и заявляет о ненависти к еврейскому народу. Как я уже говорил, эти слова напоминают Гитлера. Я не могу это принять. Я не принимаю это. Я думаю, что человек, вероятно, психически болен", - заявил Кличко.

Ранее Тайсон Фьюри выступал с антисемитскими заявлениями. В частности, он утверждал, что еврейское сообщество, владеющее банками, ценными бумагами и телеканалами, промывает людям мозги.

Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко состоится 9 июля в "Манчестер-Арене".