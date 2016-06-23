Кличко: "Заявления Фьюри напоминают Гитлера. Он имбецил"
Украинский боксер заступился за еврейский народ.
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко назвал чемпиона мира Тайсона Фьюри имбецилом. Об этом сообщает boxingscene.com.
"Я уже упоминал на пресс-конференции, что его заявления о женщинах, ЛГБТ-сообществах, и вот теперь о евреях - напоминают Гитлера. Этот парень – имбецил. Я не могу его описать никаким другим словом, кроме имбецила. Я буду драться с имбецилом, у нас чемпион мира - имбецил.
В этом безумном мире, со всеми вещами, которые в нем происходят, нам не нужен человек, который имеет трибуну и заявляет о ненависти к еврейскому народу. Как я уже говорил, эти слова напоминают Гитлера. Я не могу это принять. Я не принимаю это. Я думаю, что человек, вероятно, психически болен", - заявил Кличко.
Ранее Тайсон Фьюри выступал с антисемитскими заявлениями. В частности, он утверждал, что еврейское сообщество, владеющее банками, ценными бумагами и телеканалами, промывает людям мозги.
Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко состоится 9 июля в "Манчестер-Арене".