IBF дисквалифицирует боксеров-профессионалов, которые примут участие в Играх-2016

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение о дисквалификации сроком на один год всех боксеров-профессионалов, которые примут участие в Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, куда впервые в истории олимпийского движения будут допущены боксеры-профессионалы, сообщает Boxingnews.

Дисквалификация будет касаться как чемпионов, которые будут лишены своих титулов, так и боксеров, входящих в рейтинг - они будут исключены из рейтинга IBF сроком на один год.

Ранее подобное решение приняла другая организация - WBC.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа. Игры станут первыми, которые состоятся в Южной Америке.