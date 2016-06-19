Усик: "Полагаю, я лучший боксер в нашем дивизионе"

Украинский боксер Александр Усик, выступающий в первом тяжелом весе (до 90,892 кг), считает, что является сильнейшим спортсменом в этой категории. Об этом он сказал в программе Boxing Monthly, сообщает boxingscene.com.

"В нашем дивизионе есть несколько опасных бойцов, но все же я полагаю, что я лучший из них. Наш дивизион сейчас не самый популярный, но повторюсь, он очень опасный. Возможно, что с такими бойцами и боями, какие у нас есть, мы сделаем его самым интересным", – считает украинец.

Он также пообещал выиграть бой за звание чемпиона мира по версии WBO у Кшиштофа Гловацки. Поединок состоится 17 сентября в Варшаве.

"Гловацки хороший боксер. Я уважаю его, потому что он отобрал пояс у Марко Хука. Он его уничтожил, именно потому я думаю, что Гловацки хороший боксер. Это не будет легкий поединок, но когда я начну с ним боксировать, я сделаю то, что делаю всегда. Выиграю", - заявил Усик.