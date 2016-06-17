Кличко: "Закончу правление Фьюри 9 июля"

Украинский боксер Владимир Кличко пообещал, что Тайсон Фьюри не задержится надолго на чемпионском троне в супертяжелом весе и его "правление" прервется уже 9 июля в Манчестере, где состоится бой-реванш украинца и британца, сообщает Братство Кличко.

"Тот факт, что я дал такому парню, как Тайсон Фьюри, платформу (для выступлений), беспокоит меня. Я закончу его правление 9 июля, сделав его одним из самых коротких в истории супертяжелого дивизиона", — заявил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года украинец уступил все свои титулы чемпиона мира британцу в титульном бое по очкам - единогласным решением судей. Бой-реванш состоится в английском Манчестере 9 июля.