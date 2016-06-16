Фьюри: "Если Кличко нокаутирует меня за 10 секунд, я буду счастлив"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не чувствует бремени ответственности за результат в матче-реванше с украинцем Владимиром Кличко. Об этом он заявил в эфире телеканала BoxNation, сообщает boxingnews.com.ua.

"Имеет ли значение, кто выиграет, а кто проиграет, если мне все равно заплатят? Для меня это не имеет никакого значения, потому что я уже побил Владимира Кличко, я сделал невозможное. Так что если он нокаутирует меня за 10 секунд, я буду счастлив", - сказал английский боксер.

Напомним, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри сосится 9 июля в "Манчестер-Арене".