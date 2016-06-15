Боксерский бой между Усиком и Гловацки состоится в Польше 17 сентября
15:41, 15 июня 2016Бокс
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Стороны окончательно договорились о месте и дате проведения чемпионского поединка.
Усик может стать чемпионом мира 17 сентября / Вальдемар Горлушко
Бой между украинцем Александром Усиком и поляком Кшиштофом Гловацки состоится 17 сентября в Польше. Об этом на своей странице в Twitter сообщил промоутер Knock Out Promotions Томаш Бабилонски.
Александр Усик является интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе. На его счету девять боев, каждый из которых завершался нокаутом в пользу украинца.
Чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки добыл на профессиональном ринге 26 побед в 26 поединках. 16 боев поляк завершил нокаутом.
Ранее сообщалось, что бюджет боя между Усиком и Гловацки может составить чуть менее одного миллиона долларов.
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