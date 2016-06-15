Боксерский бой между Усиком и Гловацки состоится в Польше 17 сентября

Бой между украинцем Александром Усиком и поляком Кшиштофом Гловацки состоится 17 сентября в Польше. Об этом на своей странице в Twitter сообщил промоутер Knock Out Promotions Томаш Бабилонски.

Александр Усик является интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе. На его счету девять боев, каждый из которых завершался нокаутом в пользу украинца.

Чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки добыл на профессиональном ринге 26 побед в 26 поединках. 16 боев поляк завершил нокаутом.

Ранее сообщалось, что бюджет боя между Усиком и Гловацки может составить чуть менее одного миллиона долларов.