Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира в независимости от весовой категории

Американский журнал The Ring обнародовал свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (или Р4Р), куда попал украинец Василий Ломаченко, сообщает Boxing News.

Список по-прежнему возглавляет никарагуанец Роман Гонсалес, а Ломаченко, разместился на 7-й позиции.

Это произошло после яркой победы украинца над пуэрториканцем Романом Мартинесом в титульном бою в минувшую субботу.

Отметим, что Ломаченко стал третьим среди украинцев в первой десятке рейтинга P4P - ранее подобное достижение удавалось только братьям Кличко, хотя выше Ломаченко в нем поднимался только Владимир (2-е место). Виталий же в свое время замыкал первую десятку рейтинга.