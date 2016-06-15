Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира в независимости от весовой категории
12:21, 15 июня 2016Бокс
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Он стал третьим украинцем попавшим в этот список после братьев Кличко.
twitter/poroshenko
Американский журнал The Ring обнародовал свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (или Р4Р), куда попал украинец Василий Ломаченко, сообщает Boxing News.
Список по-прежнему возглавляет никарагуанец Роман Гонсалес, а Ломаченко, разместился на 7-й позиции.
Это произошло после яркой победы украинца над пуэрториканцем Романом Мартинесом в титульном бою в минувшую субботу.
Отметим, что Ломаченко стал третьим среди украинцев в первой десятке рейтинга P4P - ранее подобное достижение удавалось только братьям Кличко, хотя выше Ломаченко в нем поднимался только Владимир (2-е место). Виталий же в свое время замыкал первую десятку рейтинга.
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