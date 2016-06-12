Ломаченко: "Я рад, что выигрываю бои для своей страны"

Украинский боксер Василий Ломаченко, который прошедшей ночью стал чемпионом мира по версии WBO в первом легком весе (до 59 кг), заявил, что сделал это для своей страны. Об этом сообщает boxing.ua.

"Я очень рад, что сделал такое дело, попал в историю бокса. Самое приятное то, что все узнают страны по спорту. Это визитная карточка страны. Я рад, что делаю это для своей страны. Рад, что о ней говорят благодаря спорту", - заявил Ломаченко.

Свою победу хочу посвятить великому, тому, кого никто не сможет превзойти – Мохаммеду Али. Великий, это для тебя", – сказал украинский боксер.

Ломаченко также добавил, что далее хочет сражаться в ринге с именитыми спортсменами.

"Что касается бокса, то это вопрос к промоутеру. Я готов ко всему. Я хотел бы, чтобы предложили какое-то большое имя, хороший бой, который будет меня развивать. Если вы заметили, что лучшие бои проходят с боксерами высокого уровня. Я хотел бы боксировать с большим именем. Подождем", – заявил Ломаченко.

Как сообщал УНИАН, прошедшей ночью Ломаченко в пятом раунде нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса.

При этом украинец установил рекорд: он стал первым спортсменом, который провел наименьшее количество боев перед тем, как завоевать чемпионский титул в двух весовых категориях.