Ломаченко жестко нокаутировал Мартинеса в пятом раунде (фото, видео)

В Нью-Йорке Василий Ломаченко (6-1, 4 КО) оформил чемпионство уже во второй весовой категории, жестко нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса, передает SportArena.

Читайте такжеЧемпион WBO Мартинес: "Бой с Ломаченко - самый большой в моей карьере"

Тем самым, он превзошел рекорд Наоя Иноуе, который покорил два дивизиона за восемь поединков в карьере. Для Ломаченко бой с Мартинесом был седьмым в профессионалах.

Первые четыре раунда украинец уверенно переигрывал соперника, а в пятом избиение принесло довольно неожиданные до начала боя плоды — Ломаченко поднял апперкотом голову противника, а правым боковым выключил ему свет.