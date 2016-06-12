Ломаченко жестко нокаутировал Мартинеса в пятом раунде (фото, видео)
Василий Ломаченко становится новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе.
В Нью-Йорке Василий Ломаченко (6-1, 4 КО) оформил чемпионство уже во второй весовой категории, жестко нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса, передает SportArena.
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Тем самым, он превзошел рекорд Наоя Иноуе, который покорил два дивизиона за восемь поединков в карьере. Для Ломаченко бой с Мартинесом был седьмым в профессионалах.
Первые четыре раунда украинец уверенно переигрывал соперника, а в пятом избиение принесло довольно неожиданные до начала боя плоды — Ломаченко поднял апперкотом голову противника, а правым боковым выключил ему свет.
.@vasyllomachenko wants @siri_salido. Also: all the best 130-pounders. pic.twitter.com/Tw8jxpfTME— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2016
Watch: @vasyllomachenko's match winning explosive right hook. #MartinezLomachenkohttps://t.co/gN6I93NivU— HBOboxing (@HBOboxing) June 12, 2016
We'll just leave this here... #MartinezLomachenkopic.twitter.com/zvKHCfw5R1— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2016