В США тысячи людей прощаются с Мохаммедом Али (фоторепортаж)

В США продолжается церемония прощания с легендарным боксером и правозащитником Мохаммедом Али, который умер в прошлую пятницу в возрасте 74 лет. Об этом сообщает BBC.

Церемония проходит в родном для Али городе Луисвилль.

Сообщается, что активное участие в процессе приняли другие бывшие знаменитые боксеры Леннокс Льюис и Майк Тайсон, а также актер Уилл Смит. Они попали в число лиц, которым было доверено нести гроб с телом Али.

Во время проезда похоронного кортежа вдоль маршрута выстроились тысячи людей с цветами и плакатами в честь Али.