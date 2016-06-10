В США тысячи людей прощаются с Мохаммедом Али (фоторепортаж)
23:18, 10 июня 2016Бокс
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Прощальная церемония проходит в родном городе легендарного боксера, Луиcвилле.
В Луисвилле прощаются с Али / Reuters
В США продолжается церемония прощания с легендарным боксером и правозащитником Мохаммедом Али, который умер в прошлую пятницу в возрасте 74 лет. Об этом сообщает BBC.
Церемония проходит в родном для Али городе Луисвилль.
Сообщается, что активное участие в процессе приняли другие бывшие знаменитые боксеры Леннокс Льюис и Майк Тайсон, а также актер Уилл Смит. Они попали в число лиц, которым было доверено нести гроб с телом Али.
Во время проезда похоронного кортежа вдоль маршрута выстроились тысячи людей с цветами и плакатами в честь Али.
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