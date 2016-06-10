Чемпион WBO Мартинес: "Бой с Ломаченко - самый большой в моей карьере"

Пуэрториканский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Роман "Рокки" Мартинес (29-2-3, 17 КО) считает, что его бой с украинцем Василием Ломаченко (5-1, 3 КО) станет самым значимым в его карьере. Об этом сообщает vringe.com.

"Это самый большой бой в моей карьере. Думаю, этот поединок поможет мне выйти на новый уровень. Очень многие не верят, что мне по силам справиться с этим парнем, но я сильнее и опытнее, чем он, а также отменно подготовился как физически, так и ментально. Я готов к бою и не вижу ничего для себя невозможного. Да, я могу победить", - заявил Мартинес.

Отметим, что Василий Ломаченко также является чемпионом мира по версии WBO, но в другой весовой категории. В бою, который пройдет в Нью-Йорке 11 июня, на кону будет стоять лишь пояс Мартинеса.