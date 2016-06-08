Первый бой Усика за титул чемпиона мира состоится в сентябре в Польше

В сентябре 2016 года в Польше состоится поединок между Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе, первым номером рейтинга WBO, Александром Усиком (9-0, 9 КО) и действующим Чемпионом мира WBO в тяжелом весе Кшиштофом Гловацки (26-0, 16 KO), сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Возможные даты проведения поединка - 10 или 17 сентября. Точная дата будет известна в начале июля.

"K2 Promotions Ukraine" и промоутерская компания "Knockout Promotions" выступят соорганизаторами данного боя.

Ранее, 9 июня в Нью-Йорке согласно решению Всемирной боксерской организации (WBO) должны были состоятся промоутерские торги, однако после продолжительных переговоров сторонам удалось прийти к соглашению до назначенной даты.

"Мы сделали все, что от нас зависело, предложив поляку беспрецедентный на сегодня гонорар в 500 тысяч долларов, но чемпиона это не устроило. Поэтому с его промоутером Анджеем Василевски мы принялись искать компромис. Результатом наших усилий стала договоренность о совместной организации поединка в Польше 10 или 17 сентября. Мы уверены в Усике, с нами Бог - бояться нам нечего!!!" - отметил генеральный директор "K2 Promotions Ukraine" Александр Красюк.

В апреле этого года Кшиштоф Гловацки провел успешную свободную защиту титула в поединке со Стивом Каннигхэмом. Александр Усик в декабре 2015 года одержал девятую досрочную победу на профи-ринге над Педро Родригесом. Накануне встречи с Гловацки также был запланирован бой Александра со Стивеном Симмонсом, но украинец получил травму во время одного из спаррингов и поединок был отменен.