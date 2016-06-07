Умер известный боец смешанных единоборств Кимбо Слайс

Известный боец смешанных единоборств Кимбо Слайс скончался в США в понедельник, сообщает сайт спортсмена.

Причины смерти не называются.

Спортсмен был госпитализирован рано утром в понедельник из своего дома в Корал-Спрингс (штат Флорида). Он скончался спустя короткое время.

Кимбо Слайс (настоящее имя Кевин Фергюсон) последний раз дрался в турнире серии Bellator 149 в феврале и победил бойца Дада 5000, но победа была отменена, когда выяснилось, что спортсмен сдал положительный тест на запрещенный стероид.