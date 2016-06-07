Двукратный олимпийский чемпион по боксу Ломаченко не выступит на Играх в Рио (видео)

Двукратный олимпийский чемпион по боксу (Пекин-2008 и Лондон-2012) Василий Ломаченко не будет выступать на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, так как считает невозможным дважды подряд выйти на пик формы за короткий промежуток времени - к лицензионному турниру и самим Играм.

Об этом он заявил в интервью Boxing. ua.

"Я хотел бы выступить на Олимпиаде, желание у меня огромное. AIBA приняло решение, что профессионалы могут участвовать в Олимпийских Играх. Без лицензий, может быть я бы пошел на эту авантюру и попытался завоевать в третий раз медаль для своей страны. Но так, как они сделали слишком близко отбор и Игры, это слишком трудно и тяжело для спортсменов выходить на пик формы на лицензионный турнир, а потом на Олимпиаду. Это сложно за такой короткий срок. Я считаю, что эту неправильно и не буду делать этого точно", - отметил спортсмен.

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Ломаче́нко — украинский боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, обладатель Кубка Вэла Баркера (приз, который вручается самому техничному боксёру Олимпийских игр с 1936 года по сегодняшний день).

В 2013-м году перешел в профессионалы. Является чемпионом мира WBO с 2014-го года.