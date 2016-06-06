Украинский боксер Постол провел спарринг с Микки Рурком (видео)

Украинский чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол провел спарринг со знаменитым актером Микки Рурком, который также занимается боксерской карьерой. Об этом сообщает "Чемпион".

Отмечается, что на данный момент Постол готовится к объединительному поединку с владельцем пояса WBO Терренсом Кроуфордом, который состоится 23 июля в Лас-Вегасе.

Виктор Постол провел на профессиональном уровне 28 боев, 12 из которых завершил нокаутом.

63-летний Микки Рурк известен по участию в фильмах "9 1/2 недель", "Сердце ангела", "Рестлер". За роль в "Рестлере" он получил премию "Оскар".

Боксерской карьерой Рурк занимался в начале 1990-х годов и принял участие в восьми боях. Также он спарринговался со многими ведущими боксерами того времени.

В 2014-м году он провел в Москве выставочный бой против американца Эллиота Сеймура. Как стало известно позже, данный бой был договорным, а Сеймур, который является бездомным, вышел на ринг, чтобы заработать.